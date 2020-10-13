Коронавирус и туризм. Украинцам открыли въезд еще в шесть стран

В МИД отметили, что по состоянию на 13 октября украинцам разрешен въезд в 58 стран

В условиях эпидемии коронавируса украинским туристам разрешили по состоянию на 13 октября путешествовать еще в шесть стран – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан Томе и Принсипи. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хорошая новость – к списку открытых стран добавились шесть стран. Нейтральная новость, что эти страны не самые популярные среди украинских туристов", – отметил Кулеба.

По его словам, по состоянию на 13 октября украинцам разрешен въезд всего в 58 стран.

В перечень этих стран входят, например, Бразилия, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Словения, ОАЭ, Болгария, Мальдивы.

Туристы могут найти подробную информацию на интерактивной карте МИД.

9 октября Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19.

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Арина Толина

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