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Коронавирус. Минздрав обновил страны в зеленой и красной зоне: список

09.10.2020, 15:34
Коронавирус. Минздрав обновил страны в зеленой и красной зоне: список - Фото
Иллюстративное фото: pixabay

В красной зоне – Испания, Чехия, Молдавия, Израиль и другие страны

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.

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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 143,4.

Среди стран красной зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Бельгия и Нидерланды.

В зеленой зоне – Австрия, Румыния, Польша, Венгрия, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

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Денис Юдин
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