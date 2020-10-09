Коронавирус. Минздрав обновил страны в зеленой и красной зоне: список

В красной зоне – Испания, Чехия, Молдавия, Израиль и другие страны

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.

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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 143,4.

Среди стран красной зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Бельгия и Нидерланды.

В зеленой зоне – Австрия, Румыния, Польша, Венгрия, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5804 человек.

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Денис Юдин

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