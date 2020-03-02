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Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм работы экстренной и первичной помощи

Коронавирус. Минздрав меняет алгоритм работы экстренной и первичной помощи - Фото
Фото: Angelo Carconi/ЕРА
02.03.2020, 18:49

Министерство здравоохранения изменит алгоритмы работы экстренной и первичной помощи для больных с подозрением на коронавирус

На время действия режима повышенной готовности системы гражданской защиты Министерство здравоохранения изменит алгоритмы работы экстренной и первичной помощи. Об этом сообщил замминистра Виктор Ляшко, передает Укринформ.

По его словам, к людям с повышенной температурой, кашлем, лихорадкой, в анамнезе у которых – путешествие в страну, где была зарегистрирована внутристрановая передача коронавирурнои инфекции, будет выезжать скорая (к больным с высокой температурой). А к больным с повышенной температурой и подозрением на коронавирусную инфекцию будет приходить семейный врач. Возможно, будет сделан опросник в телефонном режиме.

Замминистра сказал, что об этих изменениях  уже сообщили диспетчерским центрам экстренной медицинской помощи. И сейчас будет проведена работа с Нацслужбой здоровья и проинформированы семейные врачи.

Ляшко добавил, что на данный момент в стране есть 12 000 койкомест в инфекционных больницах, около 2500 инфекционных боксов, 1500 врачей, работающих в этих учреждениях, около 6000 среднего медицинского персонала.

По его словам, они обеспечены средствами индивидуальной защиты для встречи больных с коронавирусная инфекцией.

Также, замминистра отметил, что в каждом регионе определены по два опорных учреждения здравоохранения, куда будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус.

  • По состоянию на утро 2 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 89 074 тысяч человек, умерли - 3048, выздоровели - 45110 человек. На территории Украины ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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