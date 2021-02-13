Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной зоны: таблица

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19.

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Пребывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (134,6).

По данным на 12 февраля в красной зоне оказались Испания, Чехия, Великобритания, США, Нидерланды, Кипр, Италия, Австрия, Германия, Канада, Польша, Словакия, Россия, Румыния, Молдова и еще 59 стран.

В зеленой зоне – Болгария, Венгрия, Франция, Беларусь, Турция, Греция, Израиль, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 107 стран.

Полный список стран красной и зеленой зон (нажмите, чтобы увеличить):

1 февраля 2021 года Совет Европы обновил рекомендации по карантинным ограничениям на поездки внутри ЕС.

Денис Юдин

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