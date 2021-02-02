Коронавирус. Евросоюз обновил правила перемещений: появилась темно-красная зона
Вчера, 1 февраля, Совет Европы обновил рекомендации по общему подходу к ограничениям на поездки в ЕС в ответ на пандемию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
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На еженедельно публикуемой Европейским центром профилактики и контроля заболеваний карте к существующим цветовым категориям стран (серый, зеленый, оранжевый и красный) добавлена темно-красная.
Таким цветом будут отмечаться области, где распространение коронавируса очень сильно, в том числе – новых штаммов. Речь идет о показателях заболеваемости на уровне 500 новых случаев за две недели на 100 000 человек и выше.
Страны ЕС должны будут категорически не поощрять поездки в красные и темно-красные зоны, за исключением необходимых случаев.
Государства ЕС должны требовать от лиц, выезжающих из темно-красных зон:
– пройти тест на COVID-19 до приезда;
– пройти карантин/самоизоляцию.
Полную инфографику по ограничениям ЕС для внутренних путешествий можно посмотреть здесь.
Карта зон ЕС на 28 января, до введения темно-красной (нажмите, чтобы увеличить):
- 29 января 2021 года Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон.
- 30 января Чехия закрыла границу для всех иностранцев, Франция – для граждан не из ЕС.
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