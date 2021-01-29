Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны: список

Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19.

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Пребывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.

В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (169,7).

В ней по данным на 29 января оказались Испания, Чехия, Великобритания, США, Израиль, Нидерланды, Кипр, Словакия, Россия, Италия, Австрия, Германия, Польша, Беларусь, Румыния, Венгрия, Канада и еще 57 стран.

В зеленой зоне – Болгария, Турция, Греция, Казахстан, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 110 стран.

Полный список стран красной и зеленой зон (нажмите, чтобы увеличить):

26 января 2021 года количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5181 случай коронавируса, умерли от COVID-19 128 человек.

Денис Юдин

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