COVID-19. Число тестов уменьшилось, много госпитализаций: динамика эпидемии за сутки
Вчера, 28 января, в Украине выявили 5181 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 5529), сделано 44 143 тестов на COVID-19 (48 736). Больше всего новых случаев было во Львовской области (440), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Киев (361), Ивано-Франковская (356), Киевская (326) и Винницкая (238) области.
За прошедшие сутки умерли 128 больных (днем ранее – 149), еще 11 310 пациентов выздоровели (11 946), 1916 инфицированных были госпитализированы (1941).
Основным методом ПЦР сделали 24 769 тестов (28 627), выявляющим и переболевших методом ИФА – 19 374 (20 109).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 211 593 заболевших, 22 479 человек умерли, выздоровел 1 003 341 пациент.
Динамика заболеваемости COVID-19 в столице и областях:
Киев – 361 случай за сутки (днем ранее – 396);
Винницкая область – 282 (255);
Волынская – 159 (159);
Днепропетровская – 259 (296);
Донецкая – 193 (201);
Житомирская – 167 (263);
Закарпатская – 137 (247);
Запорожская – 232 (249);
Ивано-Франковская – 356 (262);
Киевская – 326 (163);
Кировоградская – 27 (45);
Луганская – 40 (105);
Львовская – 440 (454);
Николаевская – 207 (308);
Одесская – 260 (171);
Полтавская – 218 (151);
Ровенская – 209 (172);
Сумская – 123 (175);
Тернопольская – 179 (213);
Харьковская – 248 (313);
Херсонская – 70 (102);
Хмельницкая – 147 (242);
Черкасская – 131 (103);
Черновицкая – 258 (285);
Черниговская – 152 (199).
В сводке нет данных о заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- 26 января премьер Денис Шмыгаль заявил, что первая поставка вакцины от COVID-19 в Украину ожидается до конца января.
- 29 января Рада предварительно одобрила экстренную регистрацию вакцины против коронавируса.
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