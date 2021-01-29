COVID-19. Число тестов уменьшилось, много госпитализаций: динамика эпидемии за сутки

Вчера, 28 января, в Украине выявили 5181 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 5529), сделано 44 143 тестов на COVID-19 (48 736). Больше всего новых случаев было во Львовской области (440), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Киев (361), Ивано-Франковская (356), Киевская (326) и Винницкая (238) области.

За прошедшие сутки умерли 128 больных (днем ранее – 149), еще 11 310 пациентов выздоровели (11 946), 1916 инфицированных были госпитализированы (1941).

Основным методом ПЦР сделали 24 769 тестов (28 627), выявляющим и переболевших методом ИФА – 19 374 (20 109).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 211 593 заболевших, 22 479 человек умерли, выздоровел 1 003 341 пациент.

Динамика заболеваемости COVID-19 в столице и областях:

Киев – 361 случай за сутки (днем ранее – 396);

Винницкая область – 282 (255);

Волынская – 159 (159);

Днепропетровская – 259 (296);

Донецкая – 193 (201);

Житомирская – 167 (263);

Закарпатская – 137 (247);

Запорожская – 232 (249);

Ивано-Франковская – 356 (262);

Киевская – 326 (163);

Кировоградская – 27 (45);

Луганская – 40 (105);

Львовская – 440 (454);

Николаевская – 207 (308);

Одесская – 260 (171);

Полтавская – 218 (151);

Ровенская – 209 (172);

Сумская – 123 (175);

Тернопольская – 179 (213);

Харьковская – 248 (313);

Херсонская – 70 (102);

Хмельницкая – 147 (242);

Черкасская – 131 (103);

Черновицкая – 258 (285);

Черниговская – 152 (199).

В сводке нет данных о заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

26 января премьер Денис Шмыгаль заявил, что первая поставка вакцины от COVID-19 в Украину ожидается до конца января.

29 января Рада предварительно одобрила экстренную регистрацию вакцины против коронавируса.

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Дарья Мостовая

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