В Украине собрали 11 кубометров плазмы переболевших COVID-19: зачем это нужно
Украинская фармкомпания Biopharma собрала 10 700 литров плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, чтобы с ее помощью пытаться лечить все еще болеющих коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил ее президент Константин Ефименко.
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По его словам, сейчас начинается первая промышленная загрузка на 2100 л сыворотки.
Также, добавил Ефименко, завершен набор 500 пациентов в 16 странах для слепого рандомизированного клинического исследования эффективности гипериммунную иммуноглобулина, в котором принимает участие и Biopharma. Спонсор исследования – Нацинститут аллергии и инфекционных болезней США. Предварительные результаты ожидаются в апреле.
Между тем, в Британии в январе пришли к выводу, что лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно.
- В июне 2020-го глава Минздрава Степанов заявил, что в Украине не лечат больных коронавирусом с помощью плазмы переболевших, потому что "пока нет однозначных выводов о пользе такого метода".
- Осенью в Biopharma заявили, что их препарат на иммуноглобулинах якобы в четыре раза сокращает летальность при ковиде. На конец января 2021-го результаты на clinicaltrials.gov еще не опубликованы. Биовен включен в протокол Минздрава.
- Риск ковид-смерти в среднем возрасте в 100 раз выше, чем от ДТП: статистика по возрастам.
- Если вы переболели ковидом, какой риск заразиться снова и спустя какое время.
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