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В Украине собрали 11 кубометров плазмы переболевших COVID-19: зачем это нужно

25.01.2021, 09:13
В Украине собрали 11 кубометров плазмы переболевших COVID-19: зачем это нужно - Фото
Фото: ЕРА

Украинская фармкомпания Biopharma собрала 10 700 литров плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, чтобы с ее помощью пытаться лечить все еще болеющих коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил ее президент Константин Ефименко.

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По его словам, сейчас начинается первая промышленная загрузка на 2100 л сыворотки.

Также, добавил Ефименко, завершен набор 500 пациентов в 16 странах для слепого рандомизированного клинического исследования эффективности гипериммунную иммуноглобулина, в котором принимает участие и Biopharma. Спонсор исследования – Нацинститут аллергии и инфекционных болезней США. Предварительные результаты ожидаются в апреле.

Между тем, в Британии в январе пришли к выводу, что лечение тяжелых больных COVID-19 плазмой крови переболевших почти бесполезно.

Читайте также: Моделирование "сожительства" коронавируса и человечества: прогноз на ближайшие годы

Евгений Пилипенко
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