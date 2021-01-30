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Чехия закрывает границу для всех иностранцев, Франция – для граждан третьих стран

30.01.2021, 07:35
Чехия закрывает границу для всех иностранцев, Франция – для граждан третьих стран - Фото
Париж, Франция (Фото: ЕРА)

Чехия на две недели закрыла въезд в страну для всех иностранцев, а Франция – для граждан стран, которые не входят в Евросоюз. Причиной усилений стала эпидемия коронавируса. 

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По данным МИД Чехии, ограничение на въезд вступило 30 января и будет действовать до 14 февраля включительно. Въезд закрыт для всех стран, в независимости от эпидемической зоны (зеленой, оранжевой или красной).

Заехать разрешат иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Запрет путешествовать не распространяется на граждан Чехии. 

Также премьер Франции Жан Кастекс объявил о запрете въезда и выезда из стран, не входящих в ЕС. Этот запрет вступил в силу с 00:00 воскресенья. Все прибывающие во Францию ​​из стран ЕС должны иметь отрицательный результат COVID-теста.

Владислав Сердюк
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граница франция чехия коронавирус COVID-19

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