Коронавирус. По всей Франции вводят комендантский час с 18:00

По всей Франции вводится комендантский час с 18:00 из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято правительством страны вчера, 14 января, сообщает Le Monde.

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Ограничение вводится с 16 января и будет действовать не менее 15 дней. Во время комендантского часа будет запрещено покидать свои дома без уважительных причин. Магазины и предприятия также должны будут закрываться в 18:00.

Ранее такой комендантский час действовал только в 25 департаментах страны, в большей части Франции он начинался в 20:00. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подчеркнул, что в 15 департаментах, где комендантский час с 18:00 действовал со 2 января, в два или даже в три раза меньше новых случаев заражения.

Кастекс отметил, что если правительство увидит сильное ухудшение ситуации с эпидемией, во Франции будет введен локдаун.

В октябре 2020 года количество заболевших COVID-19 во Франции превысило миллион человек.

В декабре 2020 года коронавирус выявили у президента Франции Эмманюэля Макрона.

На 14 января 2021 года число заболевших COVID-19 во Франции составляет 2,8 млн человек.

Денис Юдин

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