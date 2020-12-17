У президента Франции Макрона выявили коронавирус
17.12.2020, 11:40
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)
Сегодня у президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус. Об этом пишет пресс-служба Елисейского дворца.
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Отмечается, что у Макрона появились первые симптомы COVID-19, после этого ему сделали тест – он дал положительный результат.
Французский президент уйдет в самоизоляцию на 7 дней, однако он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.
- В ноябре Макрон заявил, что правительство Франции начнет ослаблять карантин с 28-29 ноября, чтобы к Рождеству снова открылись магазины, театры и кинотеатры, и люди могли провести праздник в кругу семьи.
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