UA

У президента Франции Макрона выявили коронавирус

17.12.2020, 11:40
У президента Франции Макрона выявили коронавирус - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)

Сегодня у президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус. Об этом пишет пресс-служба Елисейского дворца. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что у Макрона появились первые симптомы COVID-19, после этого ему сделали тест – он дал положительный результат. 

Французский президент уйдет в самоизоляцию на 7 дней, однако он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.

  • В ноябре Макрон заявил, что правительство Франции начнет ослаблять карантин с 28-29 ноября, чтобы к Рождеству снова открылись магазины, театры и кинотеатры, и люди могли провести праздник в кругу семьи.

Читайте также: Путин просил у Макрона помощи в производстве Sputnik V. В РФ нет нужных мощностей – СМИ

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Макрон Эммануэль франция коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 