"Проблеск надежды". Макрон анонсировал ослабление карантина во Франции

Правительство Франции начнет ослаблять карантин в ближайшие выходные, 28-29 ноября, чтобы к Рождеству снова открылись магазины, театры и кинотеатры, и люди могли провести праздник в кругу семьи. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации, анонсировав трехэтапный план отмены ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, передает France24.

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Макрон отметил, что страна миновала худший период второй волны пандемии, однако рестораны, кафе и бары должны быть закрыты до января.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать третьей волны и третьего локдауна", – сказал президент Франции.

В ближайшие выходные в стране разрешат возобновить работу закрытым ранее магазинам – это приурочено к периоду рождественских покупок, очень важному для розничных продавцов.

Кроме того с субботы можно будет вернуться к занятиям спортом на улице – по три часа в день, а также проводить службы в церквях, но пока количество прихожан ограничат до 30 человек.

Франция планирует отменить общенациональный локдаун 15 декабря, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, но Макрон сказал, что комендантский час с 21:00 до 07:00 останется в силе.

Комендантский час ослабят в канун Рождества и Нового года, и французы смогут путешествовать по стране, чтобы провести праздники со своими семьями.

Если ситуация с COVID-19 продолжит улучшаться, бары, кафе и рестораны смогут возобновить работу с 20 января. Университетам разрешат возобновить очное обучение, и смогут открыться спортивные залы.

Макрон также сказал, что начнет кампанию вакцинации в конце декабря или начале января, начав с наиболее уязвимых и пожилых людей, и добавил, что вакцинация не будет обязательной.

Во Франции за последнюю неделю резко снизился уровень заражения COVID-19 – после того, как 30 октября правительство ввело общенациональный карантин.

Уровень инфицирования во Франции на 100 000 человек сейчас составляет менее трети от того, который был в начале ноября, а количество людей в больницах и реанимации имеет тенденцию к снижению.

28 октября Макрон объявил о введении общенационального карантина на месяц.

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Наталия Медведева

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