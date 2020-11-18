Новому Году быть. Во Франции елки признали товаром первой необходимости

Теперь продавать новогодние деревья можно будет даже в условиях жесткого локдауна

Несмотря на полный локдаун, правительство Франции решило организовать свободную продажу елок в стране к Новому Году. Для этого их пришлось признать товарами первой необходимости, сообщает местное издание The Local.

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Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди отметил, что старт продаж новогодних елок состоится уже 20 ноября. "Это очень важно для французских семей, детей, да и отрасли в целом", – сказал чиновник.

А чтобы у людей была возможность их купить, французские власти отнесли елки к товарам первой необходимости, приобретать которые разрешено даже в период локдауна. Продажи в основном будут происходить на улице – на автостоянках, открытых рынках и в садовых центрах.

Вместе с тем, мэры некоторых городов во Франции объявили, что в этом году никаких рождественских елок на площадях не будет – вместо них будут организованы выставки живых деревьев и цветов.

28 октября Германия и Франция ввели полный локдаун из-за значительного распространения коронавируса.

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Дарья Мостовая

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