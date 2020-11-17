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Выходные в декабре-2020. Сколько дней будут отдыхать украинцы

17.11.2020, 11:56
Выходные в декабре-2020. Сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Фото: pixabay.com

Украинцы будут отдыхать 25-27 декабря, три дня подряд

В этом году в декабре украинцы будут отдыхать девять дней.

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Кроме традиционных выходных, дополнительный – 25 декабря, когда отмечается католическое Рождество.

Украинцев ждет три подряд выходных – 25, 26, 27 декабря.

Всего в первом месяце зимы будет 22 рабочих дня. Сокращенным – рабочий день накануне Нового года – 31 декабря.

Выходные дни в декабре: 5-6 – суббота и воскресенье. 12-13 – суббота и воскресенье, 19-20 – суббота и воскресенье. 25, 26 и 27 декабря – пятница, суббота и воскресенье.

Больше всего в этом году было выходных в мае – 12 дней.

  • 30 сентября сообщалось, что в 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования".

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Арина Толина
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