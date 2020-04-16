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Выходные в мае 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Выходные в мае 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы - Фото
Отдых (фото - unsplash.com)
16.04.2020, 08:29

В этом году в мае -12 выходных, 19 рабочих дней

В мае 2020 года украинцы будут отдыхать 12 дней. Нерабочий день - 1 мая – День труда, это пятница, поэтому выходными будут три дня подряд - с 1 по 3 мая. 

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9 мая, в субботу, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.  В связи с этим, выходным днем станет понедельник, 11 мая, и украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Календарь выходных дней в мае:

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - выходные субботы и воскресенья.

  • 19 апреля – Пасха, воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 20 апреля

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Арина Толина
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