Выходные в мае 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Отдых (фото - unsplash.com)

В мае 2020 года украинцы будут отдыхать 12 дней. Нерабочий день - 1 мая – День труда, это пятница, поэтому выходными будут три дня подряд - с 1 по 3 мая.

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9 мая, в субботу, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим, выходным днем станет понедельник, 11 мая, и украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 9 по 11 мая.

Календарь выходных дней в мае:

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

2, 3, 10, 16, 17, 23, 34, 30, 31 - выходные субботы и воскресенья.



19 апреля – Пасха , воскресенье, нерабочий день переносится на понедельник, 20 апреля

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