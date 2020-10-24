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Вслед за Испанией. Во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек

24.10.2020, 22:37
Вслед за Испанией. Во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек - Фото
Париж, Франция (Фото: ЕРА)

За последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом – более 42 000

Во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Франции.

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23 октября во Франции было зафиксировано 42 032 новых случая коронавируса, это рекордное число с начала эпидемии. Общее количество заболевших составило 1 041 075 человек.

От болезни умерли 34 508 пациентов, за последние сутки – 184.

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Денис Юдин
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