Вслед за Испанией. Во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек
24.10.2020, 22:37
Париж, Франция (Фото: ЕРА)
За последние сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом – более 42 000
Во Франции количество заболевших COVID-19 превысило миллион. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Франции.
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23 октября во Франции было зафиксировано 42 032 новых случая коронавируса, это рекордное число с начала эпидемии. Общее количество заболевших составило 1 041 075 человек.
От болезни умерли 34 508 пациентов, за последние сутки – 184.
- С 5 октября 2020 года в Париже была объявлена максимальная коронавирусная тревога из-за роста заболеваемости COVID-19.
- С 17 октября в Париже и ряде крупных городов был введен комендантский час.
- 21 октября в Испании зафиксировали более миллиона случаев коронавируса с начала эпидемии.
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