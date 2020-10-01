Во Франции – всплеск заболеваемости COVID-19. В Париже снова могут ввести ограничения

Во Франции за последние сутки зафиксировали 13970 новых случаев коронавируса. Вчера – 12845 случаев

С понедельника в Париже будет объявлена максимальная коронавирусная тревога, что может привести к закрытию ресторанов и баров и наложить дополнительные ограничения на общественную жизнь. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во Франции за последние сутки зафиксировали 13970 новых случаев коронавируса. Вчера – 12845 случаев.

Министр сказал, что регион Парижа сейчас соответствует всем трем критериям правительства для активизации наивысшего уровня готовности. Уровень заражения превысил 250 случаев на каждые 100000 жителей.

"В Париже и его окрестностях ситуация ухудшается быстрее", – сказал Веран.

По его словам, правительство и мэрия Парижа еще раз посмотрят на показатели в воскресенье и будут вводить ограничения, если не будет улучшений. Ситуация вызывает тревогу также в пяти других городах: Лилле, Лионе, Гренобле, Сент-Этьене и Тулузе.

"Траектория ухудшается, и это создает нагрузку на нашу систему здравоохранения", – сказал Веран.

Рестораторы планируют в пятницу в Париже акцию протеста против планов правительства.

Франция сейчас на первом месте в Европе по динамике заболеваемости. К примеру, в Испании зафиксировано за последние 24 часа 9419 случаев заражения, в Италии – 2543. В Украине за последние сутки заболели 4069 человек.

По состоянию на 30 сентября, Украина была на 14 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.