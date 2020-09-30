Коронавирус. Украина на 14 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19
Больше всего новых заболевших коронавирусной инфекцией – в Индии, США и Бразилии
За прошедшие сутки в мире выявили 287 906 заболевших COVID-19 (сутками ранее – 230 547), умерли от болезни 5853 пациентов (сутками ранее – 3837). Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (80 500 случаев). За ней – США (44 227), Бразилия (31 990), Аргентина (13 477), Испания (9906), Россия (8232), Франция (8051), Великобритания (7143), Колумбия (5839) и Ирак (4724).
Украина находится на 14 месте по числу новых заболевших за 28 сентября (3627) и на 25 по общему числу заболевших (204 932).
За все время пандемии в мире выявили 33 833 554 заболевших, выздоровели 25 139 541 пациентов, умерли 1 012 014.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- 25 сентября глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что тотальный карантин в Украине возможен только в случае локдауна медицинской системы.
- За минувшие сутки в Украине выявлено 4027 заболевших коронавирусом, это наибольшее число с начала эпидемии.
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