Эпидемия | Уже больше 4000 человек в Украине умерли от коронавирусной болезни COVID-19 – сводка
За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 204 932 заболевших. 90 250 заразившихся выздоровели, 4065 умерли
За прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине выявили 3627 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2671) – это второй максимальный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период скончались 69 человек (днем ранее – 37). За сутки зафиксировано 1797 выздоровевших (днем ранее — 571).
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 200 детей и 158 медиков. Госпитализировали за это время 614 пациентов. В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые и людей из основных групп риска.
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За этот период всего сделано 46 165 тестов (днем ранее – 20 312). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 24 168 тестов (днем ранее – 16 553), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 21 997 (днем ранее – 3779).
- На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже, считает главсанврач Ляшко.
- Госпотребслужба прогнозирует на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки.
- Пока что суточный рекорд – 3833 больных – зафиксирован 26 сентября.
- Порог в 200 000 только официально заболевших Украина перешагнула 27 сентября. Тогда же количество умерших от COVID-19 в мире превысило 1 млн человек.
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