За все время эпидемии в Украине зарегистрированы 204 932 заболевших. 90 250 заразившихся выздоровели, 4065 умерли

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За прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине выявили 3627 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2671) – это второй максимальный показатель за все время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончались 69 человек (днем ранее – 37). За сутки зафиксировано 1797 выздоровевших (днем ранее — 571).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 200 детей и 158 медиков. Госпитализировали за это время 614 пациентов. В стационар в Украине определяют не бессимптомные, легкие или умеренные случаи – только тяжелые и людей из основных групп риска.

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За этот период всего сделано 46 165 тестов (днем ранее – 20 312). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 24 168 тестов (днем ранее – 16 553), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 21 997 (днем ранее – 3779).

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Евгений Пилипенко

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