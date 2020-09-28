В Украине уже более 200 000 человек заболели COVID-19: последние данные

За последние сутки от коронавируса умерли 37 человек, выздоровели более 570 пациентов

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2671 человек (сутками ранее – 3130). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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За этот период зафиксировано 37 летальных случаев (сутками ранее – 56), выздоровел 571 пациент (сутками ранее 1009).

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил на брифинге, что среди заболевших 164 детей и 122 медиков.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 201 305 инфицированных COVID-19, 3996 человек умерли, 88 453 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки было проведено 20 312 тестирований, 16 553 – ПЦР-методом, 3779 – методом ИФА.

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26 сентября сообщалось , что за минувшие сутки коронавирусом заболели рекордное количество – 3833 украинцев.

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Арина Толина

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