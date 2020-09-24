С 28 сентября в Украине – новые карантинные зоны. Киев – в желтой: список
В красную зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области
С понедельника, 28 сентября, начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев перешел в желтую зону. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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В красную зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
Оранжевая зона:
- Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
- Угледар Донецкой области;
- Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
- Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
- Сумы Сумской области;
- Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
- Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставненский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;
Желтая зона:
- Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчивский, Киверцовский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;
- Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;
- Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;
- Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
- Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
- Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
- Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
- Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
- Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;
- Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
- Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;
- Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;
- Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
- Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
- Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
- Киев.
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