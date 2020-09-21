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Карантин. Кабмин обнародовал подробный список ограничений для городов в красной зоне

21.09.2020, 15:40
Карантин. Кабмин обнародовал подробный список ограничений для городов в красной зоне - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня и коснутся городов, которые попали в красную зону с 18 сентября

Сегодня правительственная комиссия установила подробные ограничения для регионов, которые 18 сентября вошли в красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с 22 сентября.

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Для города Чоп (Закарпатская область) будут действовать ограничения на:

  1. Регулярные и нерегулярные перевозкам авто-, жд и легковым транспортом, кроме легковых машин с количеством пассажиров до пяти человек. Допускается пользование служебным транспортом при наличии масок и мест для сидения, а также при условии согласования маршрутов следования с Нацполицией.
  2. Посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  3. Посещение образовательных учреждений.
  4. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  5. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.

Для Перемышлянского и Пустомытовского районов Львовской области:

  1. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  2. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  3. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.

Для города Бережаны, а также Залещицкого, Збаражского, Тернопольского районов Тернопольской области:

  1. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  2. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  3. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.

Для города Славута и Волочисского района Хмельницкой области:

  1. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  2. Посещение образовательных учреждений ограничено. Допускается посещение детских садиков.
  3. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  4. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.

Для города Канев (Черкасская область):

  1. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  2. Посещение образовательных учреждений учениками.
  3. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  4. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.

Для Герцаевского и Кельменецкого районов Черновицкой области:

  1. Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
  2. Посещение образовательных учреждений.
  3. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  4. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.

Для города Нежин и Носовского района Черниговской области:

  1. Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
  2. Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.

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Дарья Мостовая
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