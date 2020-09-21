Карантин. Кабмин обнародовал подробный список ограничений для городов в красной зоне
Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня и коснутся городов, которые попали в красную зону с 18 сентября
Сегодня правительственная комиссия установила подробные ограничения для регионов, которые 18 сентября вошли в красную карантинную зону. Ограничения начнут действовать с 22 сентября.
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Для города Чоп (Закарпатская область) будут действовать ограничения на:
- Регулярные и нерегулярные перевозкам авто-, жд и легковым транспортом, кроме легковых машин с количеством пассажиров до пяти человек. Допускается пользование служебным транспортом при наличии масок и мест для сидения, а также при условии согласования маршрутов следования с Нацполицией.
- Посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Посещение образовательных учреждений.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.
Для Перемышлянского и Пустомытовского районов Львовской области:
- Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.
Для города Бережаны, а также Залещицкого, Збаражского, Тернопольского районов Тернопольской области:
- Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.
Для города Славута и Волочисского района Хмельницкой области:
- Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Посещение образовательных учреждений ограничено. Допускается посещение детских садиков.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.
Для города Канев (Черкасская область):
- Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Посещение образовательных учреждений учениками.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.
Для Герцаевского и Кельменецкого районов Черновицкой области:
- Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутри- и межобластного сообщения.
- Посещение образовательных учреждений.
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных.
Для города Нежин и Носовского района Черниговской области:
- Прием посетителей в заведениях культуры, кино, ресторанах, кафе, ТЦ, спортзалах. Допускается торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами, агропродукцией, а также работа банков, страховых компаний, почты, заправок, ветеринаров, ремонтников и адресная доставка заказов из кафе и ресторанов.
- Посещение учреждений, которые оказывают услуги социального и реабилитационного характера. Исключение составляют экстренные социальные услуги, мобильные бригады социально-психологической помощи, центры для бездомных, социальное патрулирование.
- 16 сентября правительство разрешило работу школ и детских садов в красной зоне.
- 18 сентября были определены новые карантинные зоны, Киев остался в оранжевой.
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