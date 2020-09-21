Вышли из красной зоны. В двух областях все школы открылись для учеников

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях многие школы вели дистанционное обучение из-за карантина

С 21 сентября все школы в Ивано-Франковской и Черновицкой областях открылись для учеников. Об этом сообщили главы ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Школы в Ивано-Франковске и Черновцах вели дистанционное обучение, пока города находились в красной зоне эпидемиологической опасности.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук призвал в Facebook родителей и учителей помочь детям выучить базовые нормы поведения в условиях карантинных ограничений.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на совещании подтвердил, что все школы в области приступили к полноценной работе.

16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной карантинной зоне.

С сегодняшнего дня, 21 сентября, Ивано-Франковск и Черновцы вышли из красной карантинной зоны.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.