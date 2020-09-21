Вышли из красной зоны. В двух областях все школы открылись для учеников
21.09.2020, 14:43
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях многие школы вели дистанционное обучение из-за карантина
С 21 сентября все школы в Ивано-Франковской и Черновицкой областях открылись для учеников. Об этом сообщили главы ОГА.
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Школы в Ивано-Франковске и Черновцах вели дистанционное обучение, пока города находились в красной зоне эпидемиологической опасности.
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук призвал в Facebook родителей и учителей помочь детям выучить базовые нормы поведения в условиях карантинных ограничений.
Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на совещании подтвердил, что все школы в области приступили к полноценной работе.
- 16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной карантинной зоне.
- С сегодняшнего дня, 21 сентября, Ивано-Франковск и Черновцы вышли из красной карантинной зоны.
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