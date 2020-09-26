Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки

За последние сутки умерли 76 человек

За минувшие сутки коронавирусом заболели 3833 украинцев (сутками ранее – 3565). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зафиксировано 76 летальных случаев за этот период (сутками ранее – 70).

С начала эпидемии в стране выявили 195 504 инфицированных, умерли 3903 человека.

Новость дополняется...

Читайте также: COVID-19. Радуцкий назвал условие введения тотального карантина в Украине

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.