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Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки

26.09.2020, 08:55
Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За последние сутки умерли 76 человек

За минувшие сутки коронавирусом заболели 3833 украинцев (сутками ранее3565). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Зафиксировано 76 летальных случаев за этот период (сутками ранее – 70).

С начала эпидемии в стране выявили 195 504 инфицированных, умерли 3903 человека.

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Арина Толина
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