Коронавирус. В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших за сутки
26.09.2020, 08:55
Иллюстративное фото: Роман Балук
За последние сутки умерли 76 человек
За минувшие сутки коронавирусом заболели 3833 украинцев (сутками ранее – 3565). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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Зафиксировано 76 летальных случаев за этот период (сутками ранее – 70).
С начала эпидемии в стране выявили 195 504 инфицированных, умерли 3903 человека.
Новость дополняется...
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