COVID-19. Радуцкий назвал условие введения тотального карантина в Украине

Глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий допускает введение тотального карантина в стране

В Украине возможен полный карантин из-за эпидемии COVID-19 в случае локдауна медицинской системы. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

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"Возможен тотальный карантин, если будет локдаун медицинской системы. Я думаю, что к такому локдауну мы не дойдем, и я уверен, что украинцы смогут мобилизоваться", – отметил Радуцкий.

По его словам, Минздрав планирует в ближайшее время делать 200 000 тестов на коронавирус в неделю.

24 сентября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил , что "никто не будет никого закрывать" в Украине на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать.

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Арина Толина

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