Коронавирус. В Украине выявили более 3100 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии
27.09.2020, 09:19
Иллюстративное фото: Роман Балук
За последние сутки умерли 56 человек, выздоровели 1009 пациентов
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 3130 украинцев (сутками ранее – 3833). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зафиксировано 56 летальных случаев за этот период (сутками ранее – 76), выздоровели 1009 пациентов (сутками ранее – 1740).
С начала эпидемии в стране выявили 198 634 инфицированных коронавирусом, умерли 3959 человека, выздоровели 87 882 украинца.
За прошедшие сутки было проведено 28 835 тестирований, 24 049 – ПЦР-методом, 4786 – методом ИФА.
- Госпотребслужба прогнозирует на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки.
- Пандемия с нами до 2022 года. В лучшем случае". Интервью Билла Гейтса – за минуту.
Читайте также: COVID-19. Радуцкий назвал условие введения тотального карантина в Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии