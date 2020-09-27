Коронавирус. В Украине выявили более 3100 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии

За последние сутки умерли 56 человек, выздоровели 1009 пациентов

За минувшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 3130 украинцев (сутками ранее – 3833). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Зафиксировано 56 летальных случаев за этот период (сутками ранее – 76), выздоровели 1009 пациентов (сутками ранее – 1740).

С начала эпидемии в стране выявили 198 634 инфицированных коронавирусом, умерли 3959 человека, выздоровели 87 882 украинца.

За прошедшие сутки было проведено 28 835 тестирований, 24 049 – ПЦР-методом, 4786 – методом ИФА.

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Владислав Сердюк

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