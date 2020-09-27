Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в мире превысило миллион

В тройке стран-лидеров по количеству выявленных инфицированных – США, Индия и Бразилия

Сегодня, 27 сентября, количество людей, умерших от COVID-19 в мире превысило миллион человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, Worldometer.

С начала пандемии в мире выявлено свыше 33 млн инфицированных, более 24,5 млн человек выздоровели.

На первом месте в мире по количеству зарегистрированных заболевших находятся США (7 309 027 инфицированных, 209 331 смерть). За ними следует Индия (6 053 010 инфицированных, 95 162 смерти). Третья – Бразилия (4 719 099 заразившихся, 141 503 смерти).

Украина на 33-м месте – 3959 человек умерли от коронавируса.

За прошедшие сутки в мире выявили 294 650 новых заболевших COVID-19 – больше всего заболевших в мире выявили в Индии (89 010), в Украине 3130 случаев.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.