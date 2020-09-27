Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 14-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 294 650 новых заболевших COVID-19

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в Индии (89 010). Украина (3833) заняла 14-е место. Данные размещены на сайте Worldometers.

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Всего в мире COVID-19 заболели 33 047 067 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 24 402 255 пациентов, умерли 998 285 (5306).

США на втором месте по количеству новых случаев за сутки (43 206), затем следуют Бразилия (25 536), Франция (14 412) и Аргентина (11 249).

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1124), США (737), Бразилии (732), Мексике (405) и Аргентине (335).

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Владислав Сердюк

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