Мэр в Румынии легко победил на выборах, но до этого он 10 дней как умер от коронавируса

Из 1 600 проголосовавших избирателей 1020 отдали свой голос за умершего главу комунны

В румынском городе Девеселу прошли местные выборы, победу на них одержал бывший мэр Ион Алиман. До этого он 10 дней, как скончался от коронавируса, сообщает Радио Свобода.

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Из 1 600 проголосовавших избирателей 1020 отдали свой голос за Алимана, кроме него участвовали еще два кандидата.

Теперь заместитель главы комунны будет исполнять его обязанности до проведения новых выборов.

Ион Алиман запомнился тем, что во время его пребывания в должности главы коммуны была введена в действие авиабаза НАТО в Девеселу. Приход американских военных способствовал поступлению миллионов евро в развитие коммуны.

В Румынии зафиксировано больше 123 000 случаев заболевания COVID-19. Страна занимает 30 место по количеству больных.

Станислав Стороженко

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