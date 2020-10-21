Впервые в стране Западной Европы зафиксировали миллион случаев коронавируса
21.10.2020, 21:39
Фото: EPA
По состоянию на вечер среды, в Испании зарегистрировано в общей сложности 1005295 случаев заражения
Спустя шесть недель после того, как Испания стала первой западноевропейской страной, в которой было зарегистрировано 500 000 случаев коронавируса, она стала первой, где зарегистрирован миллион. Об этом сообщает The Guardian.
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По состоянию на вечер среды, в Испании зарегистрировано в общей сложности 1005295 случаев заражения.
За последнюю неделю в стране было зарегистрировано 575 смертей от коронавируса, в результате чего общее число смертей достигло 34 366 человек.
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