Впервые в стране Западной Европы зафиксировали миллион случаев коронавируса

По состоянию на вечер среды, в Испании зарегистрировано в общей сложности 1005295 случаев заражения

Спустя шесть недель после того, как Испания стала первой западноевропейской страной, в которой было зарегистрировано 500 000 случаев коронавируса, она стала первой, где зарегистрирован миллион. Об этом сообщает The Guardian.

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По состоянию на вечер среды, в Испании зарегистрировано в общей сложности 1005295 случаев заражения.

За последнюю неделю в стране было зарегистрировано 575 смертей от коронавируса, в результате чего общее число смертей достигло 34 366 человек.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, за прошлую неделю зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19 в мире.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук предупредил, что вскоре страна может столкнуться с "цунами" заболеваний коронавирусом, когда власти "больше не контролируют происходящее".

Правительство Чехии приняло решение ужесточить меры карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В столице Польши Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года.

Вадим Ребрина

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