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За прошлую неделю зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19 в мире – ВОЗ

21.10.2020, 09:36
За прошлую неделю зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19 в мире – ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

По данным ВОЗ, более половины новых случаев коронавируса приходится на Южную и Северную Америку и Юго-Восточную Азию, на Европу – 38%

В мире зафиксирован рекордный недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией – 2,4 млн новых случаев с 12 по 18 октября. Об этом говорится в еженедельном докладе ВОЗ о ситуации с COVID-19.

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В ВОЗ отмечают, что при росте заболеваемости число новых смертей от COVID-19 остается относительно стабильным. За прошедшую неделю в мире заболело коронавирусом 2,4 млн человек, умерло – 36 000.

Количество заболевших коронавирусом в мире по неделям с 30 декабря 2019 г по 18 октября 2020 г (Инфографика – ВОЗ)

Быстрый рост заболеваемости и летальных случаев наблюдается в Европе, за неделю выявлено 927 000 новых случаев – на 25% больше, чем неделей ранее. Заболевшие коронавирусом в Европе составляют 38% среди общего числа заболевших за прошедшую неделю. Количество летальных случаев за этот период выросло на 29% по сравнению с предыдущей неделей.

Снижение количества новых случаев наблюдается в Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Тем не менее, заболеваемость в этих регионах остается на высоком уровне, они дают более половины всех новых случаев коронавируса.

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Денис Юдин
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