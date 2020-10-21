Коронавирус в регионах. Три области и Киев лидируют по суточной заболеваемости
В Украине выявили 315 826 заболевших за время эпидемии коронавируса. Лидерами по числу выявленных больных COVID-19 являются Киев и Харьковская область
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской (713 случаев), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559). Об этом говорится в сводке об эпидемии COVID-19 от Совета нацбезопасности и обороны.
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Во всей Украине за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся (6719) и скончавшихся (141). За все время эпидемии зарегистрировали 315 826 заболевших, 132 219 выздоровевших и 5927 умерших.
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Эпидемия коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 31 826 заболевших (559 за сутки);
Харьковская – 30 272 (713);
Львовская – 25 702 (310);
Одесская – 19 957 (614);
Черновицкая – 18 314 (233);
Тернопольская – 17 970 (232);
Ивано-Франковская – 17 214 (227);
Ровенская – 16 428 (244);
Киевская – 13 419 (253);
Закарпатская – 12 112 (156);
Днепропетровская – 11 705 (312);
Хмельницкая – 11 561 (322);
Волынская – 11 367 (203);
Житомирская – 10 634 (163);
Сумская – 9509 (188);
Винницкая – 8644 (121);
Донецкая – 7629 (240);
Черкасская – 7314 (219);
Черниговская – 7164 (184);
Полтавская – 6880 (580);
Запорожская – 6784 (168);
Николаевская – 6256 (203);
Херсонская – 2739 (110);
Луганская – 2686 (110);
Кировоградская – 1697 (55).
Не указаны данные о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- 15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.
- 19 октября президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.
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