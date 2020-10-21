Коронавирус в регионах. Три области и Киев лидируют по суточной заболеваемости

В Украине выявили 315 826 заболевших за время эпидемии коронавируса. Лидерами по числу выявленных больных COVID-19 являются Киев и Харьковская область

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской (713 случаев), Одесской (614), Полтавской (580) областях и Киеве (559). Об этом говорится в сводке об эпидемии COVID-19 от Совета нацбезопасности и обороны.

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Во всей Украине за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся (6719) и скончавшихся (141). За все время эпидемии зарегистрировали 315 826 заболевших, 132 219 выздоровевших и 5927 умерших.

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Эпидемия коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 31 826 заболевших (559 за сутки);

Харьковская – 30 272 (713);

Львовская – 25 702 (310);

Одесская – 19 957 (614);

Черновицкая – 18 314 (233);

Тернопольская – 17 970 (232);

Ивано-Франковская – 17 214 (227);

Ровенская – 16 428 (244);

Киевская – 13 419 (253);

Закарпатская – 12 112 (156);

Днепропетровская – 11 705 (312);

Хмельницкая – 11 561 (322);

Волынская – 11 367 (203);

Житомирская – 10 634 (163);

Сумская – 9509 (188);

Винницкая – 8644 (121);

Донецкая – 7629 (240);

Черкасская – 7314 (219);

Черниговская – 7164 (184);

Полтавская – 6880 (580);

Запорожская – 6784 (168);

Николаевская – 6256 (203);

Херсонская – 2739 (110);

Луганская – 2686 (110);

Кировоградская – 1697 (55).

Не указаны данные о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

19 октября президент Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин введут при 9500 заболевших сутки.

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Марк Сировой

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