В Варшаве из-за COVID-19 отменили празднование Нового года

"Здоровье жителей – самое главное", – сказала представительница мэрии

В Варшаве из-за эпидемии коронавируса отменили празднование Нового года, а также мероприятия в канун этого праздника. Об этом заявила пресс-секретарь мэрии столицы Польши Каролина Галецкая, сообщает Onet.

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"Здоровье жителей – самое главное", – сказала она, выразив надежду, что в следующем году будет другая эпидемическая ситуация, и отмену празднования можно будет компенсировать.

На вопрос, сэкономит ли город какие-либо средства в связи с отменой новогодней ночи, Галецкая заявила, что "без сомнения, отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города".

По прогнозам Министерства здравоохранения Польши, на следующей неделе ежедневный прирост заболевших COVID-19 может составить от 15 000 до 20 000 человек.

На территории Национального стадиона в Варшаве будут строить временный госпиталь для больных коронавирусом.

Вадим Ребрина

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