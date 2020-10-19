Национальный стадион в Варшаве превратят в госпиталь для больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Польши ожидает значительный рост заболеваемости COVID-19 уже на следующей неделе

На территории Национального стадиона в Варшаве, Польша, будут строить временный госпиталь для больных коронавирусом, говорится на сайте стадиона. По прогнозам Министерства здравоохранения страны, на следующей неделе ежедневный прирост заболевших COVID-19 может составить от 15 000 до 20 000 человек.

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В Минздраве Польши отметили, что в связи с ускоренным ростом заболеваемости в стране, к борьбе с коронавирусом, кроме государственных, должны подключаться частные больницы и иные структуры. На сегодня в Польше подготовлены уже около 15 000 койко-мест, при этом пациенты с COVID-19 занимают больше половины из них.

В связи со строительством больницы ворота стадиона будут закрыты, а все матчи и мероприятия – отменены. Нельзя будет также проводить экскурсии по стадиону с гидом и подниматься на смотровую площадку.

По словам главы офиса премьер-министра страны Михаила Дворчика, он будет лично курировать строительство госпиталя – все работы должны будут завершиться уже на следующей неделе, а для посещений стадион закроют с 19 октября, передают польские СМИ.

Рассчитана больница будет на 500 койко-мест – их поставят в конференц-залах, а при необходимости количество коек увеличат еще в два раза.

В марте 2020 года в Мадриде каток превратили в морг для умерших от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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