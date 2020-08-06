COVID-19. Болельщики на стадионе могут привести к катастрофе - ВОЗ

Риск состоит в том, что люди кроме посещения стадионов будут также пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы, считают в ВОЗ

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой, сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Райан отметил, что риск состоит в том, что болельщики будут не только посещать стадионы, но и будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы.

"Большое скопление людей в 40 000, 50 000 или 60 000 человек. Это не просто люди окажутся на стадионе. Они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы втиснете это всё в четырёх- или пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут одним и тем же общественным транспортом до места проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может привести к катастрофическим последствиям", - сказал он.

Директор ВОЗ добавил, что для начала на спортивные мероприятия будут допускать 1000−2000 человек. "Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся. Нам просто нужно быть осторожными еще немного и делать это шаг за шагом", - сказал Райан.

По его словам нереально ожидать возвращения большого количества зрителей на спортивные мероприятия в странах, где все еще фиксируют заболевания Covid-19.

В Украине болельщикам сейчас разрешено заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата по футболу.

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Наталия Софиенко

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