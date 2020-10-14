Коронавирус. В Париже и ряде городов введут комендантский час – Макрон
14.10.2020, 21:51
Эмманюэль Макрон (Фото: Bertrand Guay/EPA)
За нарушение комендантского часа будут штрафовать на 135 евро, и на 1500 евро при повторном
В Париже и еще нескольких французских городах в ночь на субботу, 17 октября, введут комендантский час. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает CNN.
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Кроме Парижа, комендантский час с 21:00 до 6:00 будет введен в университете Экс-Марсель, Гренобле, Монпелье, Тулузе, Сент-Этьене, Лилле и Лионе.
По словам Макрона, цель комендантского часа – сократить частные контакты, которые "наиболее опасны".
За первое нарушение комендантского часа будет грозить штраф в 135 евро, за повторное – 1500 евро.
- С 5 октября 2020 года в Париже была объявлена максимальная коронавирусная тревога из-за роста заболеваемости.
- 10 октября во Франции был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом – 26 896 новых случаев. За прошедшие сутки – 12 993 новых заболевших.
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