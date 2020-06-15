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Коронавирус. МОЗ составил список опасных для Украины стран

Коронавирус. МОЗ составил список опасных для Украины стран - Фото
Встреча эвакуированных из Уханя в аэропорту Харькова (Фото: пресс-служба МВД)
15.06.2020, 16:56

Минздрав определил страны, прибывающие из которых должны будут пройти обсервацию

Министерство здравоохранения опубликовало список стран, прибывающие из которых должны будут пройти 14-дневную обсервацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Список делится на две части (зоны) — красную и зеленую. В красной - государства со значительным распространением COVID-19 (количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 000 населения). В зеленой зоне представлены страны, где этот показатель составляет менее 40 больных.

В красной зоне — 50 государств.

Полный список - на сайте МОЗ.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, прибывающие из красной зоны будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней. Люди, приезжающие из стран из зеленой части списка, самоизоляцию могут не проходить.

В то же время, если человек является гражданином страны из красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.

Обязательным условием для иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.

13 июня Кабмин отменил запрет на въезд иностранцев в Украину и обсервацию для тех, кто прибывает из временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Вадим Ребрина
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