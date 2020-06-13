Кабмин разрешил въезд иностранцам и отменил обсервацию жителям ОРДЛО и Крыма

Кабмин отменил запрет на въезд иностранцев в Украину и обсервацию для тех, кто прибывает из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, иностранцы и лица без гражданства смогут пересекать границу на въезд в Украину.
Обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с массовым распространением COVID-19.
"Отменяется требования обязательной обсервации для лиц, которые въезжают из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым и города Севастополя после возобновления пропуска лиц через КППВ", - отметил Степанов.
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Предусмотрено обязательное наличие в контрольных пунктах пропуска мест или помещений для проведения медосмотра.
Согласно постановлению Кабмина предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО.
Речь идет о случаях, когда человек не хочет давать согласие на самоизоляцию и устанавливать мобильное приложения Действуй дома.
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