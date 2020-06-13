Кабмин разрешил въезд иностранцам и отменил обсервацию жителям ОРДЛО и Крыма

Проверка документов в КПВВ на линии разграничения (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Кабмин отменил запрет на въезд иностранцев в Украину и обсервацию для тех, кто прибывает из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, иностранцы и лица без гражданства смогут пересекать границу на въезд в Украину.

Обязательную обсервацию должны пройти только те лица, которые прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с массовым распространением COVID-19.

"Отменяется требования обязательной обсервации для лиц, которые въезжают из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республики Крым и города Севастополя после возобновления пропуска лиц через КППВ", - отметил Степанов.

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Предусмотрено обязательное наличие в контрольных пунктах пропуска мест или помещений для проведения медосмотра.

Согласно постановлению Кабмина предусматривается дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из ОРДЛО.

Речь идет о случаях, когда человек не хочет давать согласие на самоизоляцию и устанавливать мобильное приложения Действуй дома.

С 10 июня заработали КПВВ на линии разграничения. Штаб ООС назвал правила пропуска граждан.

внеочередном заседании решил возобновить работу пунктов пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд иностранным гражданам. 12 июня Кабмин на

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