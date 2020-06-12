Боевики третьи сутки блокируют пропуск через линию разграничения - штаб ООС

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Боевики на Донбассе третьи сутки подряд блокируют работу контрольно-пропускных пунктов Марьинка и Станица Луганская, не пропуская гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

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Сегодня боевики не выпустили с оккупированной территории ни одного гражданина Украины из тех, кто хотел попасть на подконтрольную правительству территорию.

При этом украинские пограничники должным образом оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса пять человек через КПВВ Станица Луганская и один автомобиль и одного человека - через КПВВ Марьинка. Однако российские наемники не пропустили их через линию разграничения, отметили в штабе.

Кроме того, по данным штаба, уже более суток перед блокпостом боевиков стоит легковой автомобиль с двумя людьми, которых в четверг украинские пограничники пропустили на неподконтрольную территорию.

"Однако ни убедительные аргументы, ни многочасовые уговоры не помогают людям, которым срочно нужно попасть в родной дом, пробить стену равнодушия российских наемников", - говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что готовы обеспечить возвращение этих граждан назад, на подконтрольную Украине территорию.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщили, что сегодня ночью возле КПВВ Марьинка от сердечного приступа умер мужчина 1961 года рождения, который после лечения на подконтрольной Украине территории возвращался к семье в Донецк.

"С 10 июня, после того, как правительство возобновило работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения. Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день... Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - сказано в сообщении.

С 10 июня заработали КПВВ на линии разграничения. Штаб ООС назвал правила пропуска граждан.





