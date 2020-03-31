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Коронавирус не помеха: влюбленные из разных стран устраивают свидания на границе

Коронавирус не помеха: влюбленные из разных стран устраивают свидания на границе - Фото
Фото: facebook.com/henrik.frandsen
31.03.2020, 18:49

Пожилая пара продолжает ежедневно встречаться даже в условиях пандемии коронавируса. Но на безопасном расстоянии

Отношения между 85-летней датчанкой Ингой и 89-летним немцем Карстеном начались еще за два года эпидемии коронавируса. После введения карантина они продолжили встречаться - уже на границе Дании и Германии. Об этом пишет BBC.

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Граница между их странами была закрыта две недели назад. Все это время пара каждый день приезжает из своих городов к приграничному городу Авентофту, чтобы провести время вместе. Во время свиданий они пьют кофе и болтают, сидя друг от друга на безопасном расстоянии, пишет издание.

Влюбленные считают, что коронавирус не может помешать их отношениям, и уже планируют совместные поездки после окончания карантина.

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