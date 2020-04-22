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Коронавирус обнаружен у митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия

Коронавирус обнаружен у митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия - Фото
Митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий (Фото: pravlife.org)
22.04.2020, 20:51

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия обнаружен коронавирус, он лечится в Киеве

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия выявлен коронавирус, священнослужитель находится в Александровской больнице в Киеве. Об этом сегодня, 22 апреля, на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев. Заседание транслировалось в Facebook.

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Он отметил, что COVID-19 подтвердили у четырех священников и дьякона, которые имеют отношение у Почаеву.

"По данным Киевского городского лабораторного центра, один священник из Почаева и его жена, которых мы выявили ранее, по-прежнему находятся на госпитализации в Александровской больнице Киева. Тамошние медики также подтвердили им COVID-19, как и мы в области. Кроме того, в Киеве находится первосвященник Сергей - настоятель храма Веры, Надежды и Любви (митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) УПЦ МП). Мы эту информацию передали полиции, потому что киевским коллегам он дал один адрес, а как мы выяснили, он имеет несколько мест жительства. Они нам интересны с точки зрения выявления и обследования всех контактных", – рассказал Паничев.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в Тернопольской области остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.

О священниках начинают говорить в 6:20 по таймингу видео 

  • Минздрав подозревает, что в Почаевской лавре - массовое заболевание COVID-19, но не может этого подтвердить, потому что настоятель отказывается от сотрудничества.
  • По состоянию на 22 апреля в Тернопольской области зафиксировано 471 больной CОVID-19, из них - 31 ребенок, семь случаев - летальные.

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Наталия Медведева
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Почаевская лавра митрополит коронавирус
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