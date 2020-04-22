Коронавирус обнаружен у митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергия выявлен коронавирус, священнослужитель находится в Александровской больнице в Киеве. Об этом сегодня, 22 апреля, на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Владимир Паничев. Заседание транслировалось в Facebook.
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Он отметил, что COVID-19 подтвердили у четырех священников и дьякона, которые имеют отношение у Почаеву.
"По данным Киевского городского лабораторного центра, один священник из Почаева и его жена, которых мы выявили ранее, по-прежнему находятся на госпитализации в Александровской больнице Киева. Тамошние медики также подтвердили им COVID-19, как и мы в области. Кроме того, в Киеве находится первосвященник Сергей - настоятель храма Веры, Надежды и Любви (митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) УПЦ МП). Мы эту информацию передали полиции, потому что киевским коллегам он дал один адрес, а как мы выяснили, он имеет несколько мест жительства. Они нам интересны с точки зрения выявления и обследования всех контактных", – рассказал Паничев.
По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в Тернопольской области остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.
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