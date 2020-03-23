Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Посол рассказал, когда МАУ заберет украинцев спецрейсом из Торонто

Коронавирус. Посол рассказал, когда МАУ заберет украинцев спецрейсом из Торонто - Фото
Шевченко Андрей (фото - LIGA.net)
23.03.2020, 12:37

По словам посла Андрея Шевченко, борт Toronto Pearson - Борисполь вылетает 26 марта в 17:00

Международные авиалинии Украины (МАУ) осуществят 26 марта специальный рейс Торонто-Киев для возвращения граждан Украины домой. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Нам удалось - совместно с Посольством Канады в Украине и МАУ - организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера. Это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД", - отметил Шевченко.

Расписание авиарейсов МАУ: фото

Фото: facebook.com/Шевченко

Борт Toronto Pearson - Борисполь вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00. Прилет в Киев в пятницу, 27 марта, в 09:30. "Рейс из Киева на Торонто ждем в среду", - добавил Шевченко.

Посол уточнил, что бесплатного рейса не планируется, но он рассчитывает на "справедливую цену билета".

Читайте также: Карантин. МАУ пояснила, почему цены на авиабилеты выросли в разы

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
торонто канада карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 