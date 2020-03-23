Коронавирус. Посол рассказал, когда МАУ заберет украинцев спецрейсом из Торонто

Международные авиалинии Украины (МАУ) осуществят 26 марта специальный рейс Торонто-Киев для возвращения граждан Украины домой. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.
"Нам удалось - совместно с Посольством Канады в Украине и МАУ - организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера. Это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД", - отметил Шевченко.
Фото: facebook.com/Шевченко
Борт Toronto Pearson - Борисполь вылетает в четверг, 26 марта, в 17:00. Прилет в Киев в пятницу, 27 марта, в 09:30. "Рейс из Киева на Торонто ждем в среду", - добавил Шевченко.
Посол уточнил, что бесплатного рейса не планируется, но он рассчитывает на "справедливую цену билета".
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