Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Украина эвакуировала более 50 000 украинцев из-за границы - Зеленский

Карантин. Украина эвакуировала более 50 000 украинцев из-за границы - Зеленский - Фото
18 марта президентским самолетом эвакуировали украинцев из Австрии (Фото: пресс-служба президента)
20.03.2020, 13:15

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще 8 000 украинцев

За последние пять дней Украина эвакуировала более 50 000 граждан из-за границы.  Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще 8 000 украинцев", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что вчера у него был разговор в премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и  канадцев из Украины, тех, кто это требует. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, которыми наши люди смогут вернуться домой", - отметил Зеленский.

Читайте также: В Украине впервые выздоровел заболевший коронавирусом

По его словам, Украина взаимодействует с польской железной дорогой. Зеленский уточнил, что из Перемышля выйдут всего пять поездов, которые доставят более 3 000 граждан.

Президент сообщил, что на завтра, 21 марта, запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

Зеленский подчеркнул, что все, кто возвращается из-за границы проходят медицинскую проверку.

  • Сегодня более 1150 граждан Украины в эвакуационных поездах вернулись из Польши.
  • 21 марта Зеленский сообщил, что в ближайшие 48 часов Украина получит из Китая 10 млн лабораторных тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

Смотрите инфографику: Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире: в одном месте и в удобном виде

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Джастин Трюдо карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 