Карантин. Украина эвакуировала более 50 000 украинцев из-за границы - Зеленский

За последние пять дней Украина эвакуировала более 50 000 граждан из-за границы. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
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"За последние пять дней мы вернули более 50 000 украинских граждан. На сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще 8 000 украинцев", - отметил Зеленский.
Он уточнил, что вчера у него был разговор в премьер-министром Канады Джастином Трюдо. "Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины, тех, кто это требует. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, которыми наши люди смогут вернуться домой", - отметил Зеленский.
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По его словам, Украина взаимодействует с польской железной дорогой. Зеленский уточнил, что из Перемышля выйдут всего пять поездов, которые доставят более 3 000 граждан.
Президент сообщил, что на завтра, 21 марта, запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.
Зеленский подчеркнул, что все, кто возвращается из-за границы проходят медицинскую проверку.
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