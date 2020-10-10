Коронавирус. Степанов объяснил правила работы ресторанов с учетом закрытия летних террас

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и кафе

Все официанты и сотрудники в помещениях ресторанов и кафе должны находиться в медицинских масках. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, как будут работать рестораны с учетом похолодания и закрытия летних террас.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", – отметил Степанов.

По его словам, за столом по правилам может находиться не более четырех лиц, кроме детей до 14 лет.

"Если у Вас семья из четырех лиц и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", – уточнил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике.

"Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах. Это касается и персонала на кухне", – подчеркнул Степанов.

С 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин. Ресторанам и кафе разрешили открыть летние площадки и работать на вынос.

19 июня В Киеве на Крещатике оштрафовали два ресторана.

Читайте также: Ресторатор Савва Либкин: Летние площадки – выход для миллиона людей. Но возврата не будет

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.