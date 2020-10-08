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Коронавирус. У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты – Ляшко

08.10.2020, 15:49
Коронавирус. У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты – Ляшко - Фото
Иллюстративное фото: STR/ЕРА

По словам главного санврача, экспресс-тест позволит за полчаса узнать, болен ли пациент COVID-19

В Украине у семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на антиген, чувствительность и специфичность которых будет почти такая же, как у ПЦР-тестов. Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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"Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низшем уровне. Речь идет об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство", – отметил Ляшко.

По его словам, тест будет делаться так же как и ПЦР – у пациента будут брать мазок из носоглотки для размещения в пробирке и выделения РНК. Затем жидкость из пробирки будут наносить на тест-систему, которая и будет показывать: есть COVID-19 или нет.

Результат такого экспресс-теста будет известен через 15-30 минут.

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Дарья Мостовая
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