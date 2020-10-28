Коронавирус. В двух областях и Киеве уровень заболеваемости превысил 500 человек за сутки

Меньше всего заболевших за прошедшие сутки было зафиксировано в Луганской и Кировоградской областях

За последние сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской и Одесской областях, меньше всего – в Кировоградской и Луганской. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

За все время эпидемии в стране было зарегистрировано 363 075 случаев заболевания COVID-19, 6755 пациентов умерли и 148 642 украинца выздоровели.

Данные о заболевших коронавирусом по областям:

Киев – 35 450 всего (563 за сутки);

Харьковская – 34 441 (635);

Львовская – 28 484 (398);

Одесская – 23 207 (567);

Черновицкая – 20 509 (392);

Тернопольская – 19 818 (296);

Ивано-Франковская – 19 247 (332);

Ровенская – 18 299 (296);

Киевская – 15 465 (309);

Хмельницкая – 14 228 (383);

Днепропетровская – 13 915 (497);

Закарпатская – 13 571 (226);

Житомирская – 13 154 (276);

Волынская – 12 871 (236);

Сумская – 10 974 (164);

Винницкая – 9697 (191);

Донецкая – 9024 (205);

Запорожская – 8852 (389);

Полтавская – 8639 (289);

Черкасская – 8539 (238);

Черниговская – 8292 (209);

Николаевская – 7317 (123);

Херсонская – 3454 (110);

Луганская – 3416 (95);

Кировоградская – 2212 (55).

В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

Читайте также: Ляшко: В Украине началась вакцинация от гриппа

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.