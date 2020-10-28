Коронавирус. В двух областях и Киеве уровень заболеваемости превысил 500 человек за сутки
Меньше всего заболевших за прошедшие сутки было зафиксировано в Луганской и Кировоградской областях
За последние сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской и Одесской областях, меньше всего – в Кировоградской и Луганской. Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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За все время эпидемии в стране было зарегистрировано 363 075 случаев заболевания COVID-19, 6755 пациентов умерли и 148 642 украинца выздоровели.
Данные о заболевших коронавирусом по областям:
Киев – 35 450 всего (563 за сутки);
Харьковская – 34 441 (635);
Львовская – 28 484 (398);
Одесская – 23 207 (567);
Черновицкая – 20 509 (392);
Тернопольская – 19 818 (296);
Ивано-Франковская – 19 247 (332);
Ровенская – 18 299 (296);
Киевская – 15 465 (309);
Хмельницкая – 14 228 (383);
Днепропетровская – 13 915 (497);
Закарпатская – 13 571 (226);
Житомирская – 13 154 (276);
Волынская – 12 871 (236);
Сумская – 10 974 (164);
Винницкая – 9697 (191);
Донецкая – 9024 (205);
Запорожская – 8852 (389);
Полтавская – 8639 (289);
Черкасская – 8539 (238);
Черниговская – 8292 (209);
Николаевская – 7317 (123);
Херсонская – 3454 (110);
Луганская – 3416 (95);
Кировоградская – 2212 (55).
В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
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