Ляшко: В Украине началась вакцинация от гриппа

По словам главного санврача, Украина получила 665 000 доз вакцины против гриппа

К эпидсезону 2020-2021 годов Украина получила 665 000 доз вакцины против гриппа. В ближайшее время Минздрав поставит в больницы 40 000 доз для прививки медработников, работающих с больными СЩМШВ-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Правительственный портал.

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"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению. Особенно это касается людей старшего возраста, беременных, лиц с хроническими болезнями, маленьких детей. Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения. Поэтому важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализующих меры борьбы с COVID-19", – отметил Ляшко.

По словам замминистра, к эпидсезону 2020-2021 гг. в Украину поставили 500 000 доз вакцины "Ваксигрип Тетра" (производитель Санофи Пастер, Франция, четырехвалентного) 45 000 доз вакцины "Инфлювак" (Абботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды, трехвалентного) 120 000 доз вакцины "Джис Флю" ( Грин Кросс Корпорейшн, Южная Корея, трехвалентного).

В прошлом эпидсезоне в Украине вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составила 10,5%.

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Наталия Медведева

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