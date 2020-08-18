"Детей нужно вакцинировать". В Минздраве рекомендуют делать плановые прививки

В Минздраве заверили, что делать плановые прививки детям во время эпидемии коронавируса безопасно и нужно

Минздрав рекомендует делать плановые прививки детям, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За весь период пандемии мы постоянно говорили о том, что не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому, что мы вакцинируем детей от очень серьезных болезней", - отметил Степанов.

Он обратился ко всем родителям с просьбой вакцинировать детей по календарю прививок.

"Детей нужно вакцинировать, нужно делать им прививки, чтобы они не заболели и были здоровы", - подчеркнул Степанов.

3 июля сообщалось , что Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом.

а пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. 3 августа сообщалось , что з

Читайте также: Коронавирус. В Украине увеличилось количество больных за сутки: динамика

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.