"Детей нужно вакцинировать". В Минздраве рекомендуют делать плановые прививки
В Минздраве заверили, что делать плановые прививки детям во время эпидемии коронавируса безопасно и нужно
Минздрав рекомендует делать плановые прививки детям, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"За весь период пандемии мы постоянно говорили о том, что не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому, что мы вакцинируем детей от очень серьезных болезней", - отметил Степанов.
Он обратился ко всем родителям с просьбой вакцинировать детей по календарю прививок.
"Детей нужно вакцинировать, нужно делать им прививки, чтобы они не заболели и были здоровы", - подчеркнул Степанов.
- 3 июля сообщалось, что Украина вошла в список стран с высоким риском вспышки полиовируса cVDPV, который вызывает заболевание полиомиелитом.
- 3 августа сообщалось, что за пять месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.
Читайте также: Коронавирус. В Украине увеличилось количество больных за сутки: динамика
Комментарии