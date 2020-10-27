Коронавирус. В лидерах по суточной заболеваемости Харьковская, Львовская области и Киев

Меньше всего заболевших за минувший день было выявлено в Кировоградской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области (556 случаев COVID-19), Киеве (525) и Львовской области (478). Меньше всего – в Кировоградской области (43). Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки выявили 6677 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 355 601 заболевших, 6590 умерших и 145 336 выздоровевших.

Данные о заболевших коронавирусом по областям:

Киев – всего 34 887 заболевших (525 за сутки);

Харьковская – 33 806 (556);

Львовская – 28 086 (478);

Одесская – 22 640 (461);

Черновицкая – 20 117 (389);

Тернопольская – 19 522 (261);

Ивано-Франковская – 18 915 (325);

Ровенская – 18 003 (273);

Киевская – 15 156 (311);

Хмельницкая – 13 845 (363);

Днепропетровская – 13 418 (274);

Закарпатская – 13 345 (201);

Житомирская – 12 878 (345);

Волынская – 12 635 (232);

Сумская – 10 810 (205);

Винницкая – 9506 (105);

Донецкая – 8819 (118);

Запорожская – 8463 (331);

Полтавская – 8350 (294);

Черкасская – 8301 (154);

Черниговская – 8083 (112);

Николаевская – 7194 (125);

Херсонская – 3344 (108);

Луганская – 3321 (88);

Кировоградская – 2157 (43).

В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Дарья Мостовая

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