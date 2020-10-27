Коронавирус. В лидерах по суточной заболеваемости Харьковская, Львовская области и Киев
Меньше всего заболевших за минувший день было выявлено в Кировоградской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области (556 случаев COVID-19), Киеве (525) и Львовской области (478). Меньше всего – в Кировоградской области (43). Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки выявили 6677 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 355 601 заболевших, 6590 умерших и 145 336 выздоровевших.
Данные о заболевших коронавирусом по областям:
Киев – всего 34 887 заболевших (525 за сутки);
Харьковская – 33 806 (556);
Львовская – 28 086 (478);
Одесская – 22 640 (461);
Черновицкая – 20 117 (389);
Тернопольская – 19 522 (261);
Ивано-Франковская – 18 915 (325);
Ровенская – 18 003 (273);
Киевская – 15 156 (311);
Хмельницкая – 13 845 (363);
Днепропетровская – 13 418 (274);
Закарпатская – 13 345 (201);
Житомирская – 12 878 (345);
Волынская – 12 635 (232);
Сумская – 10 810 (205);
Винницкая – 9506 (105);
Донецкая – 8819 (118);
Запорожская – 8463 (331);
Полтавская – 8350 (294);
Черкасская – 8301 (154);
Черниговская – 8083 (112);
Николаевская – 7194 (125);
Херсонская – 3344 (108);
Луганская – 3321 (88);
Кировоградская – 2157 (43).
В сводку не вошли данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
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