В посольстве США объяснили условия въезда в страну для украинцев

Украинцам и всем иностранным гражданам, у которых действительна американская виза, разрешен въезд в США. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
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"Если у вас действительна виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - отмечается в сообщении.
Во время поездки в США транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.
Эти правила не распространяются на граждан США и владельцев "зеленой карты", которые готовы вернуться в страну из Украины.
По последним данным, США занимают первое место по количеству инфицированных COVID-19. В стране заболели 2 297 190 человек, 121 407 умерли, 956 061 выздоровели с начала пандемии в мире.