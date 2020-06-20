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В посольстве США объяснили условия въезда в страну для украинцев

В посольстве США объяснили условия въезда в страну для украинцев - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
20.06.2020, 08:50

По последним данным, США занимают первое место по количеству инфицированных COVID-19, заболели 2 297 190 с начала пандемии

Украинцам и всем иностранным гражданам, у которых действительна американская виза, разрешен въезд в США. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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"Если у вас действительна виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - отмечается в сообщении.

Во время поездки в США транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.

Эти правила не распространяются на граждан США и владельцев "зеленой карты", которые готовы вернуться в страну из Украины.

По последним данным, США занимают первое место по количеству инфицированных COVID-19. В стране заболели 2 297 190 человек, 121 407 умерли, 956 061 выздоровели с начала пандемии в мире.

  • 11 марта двум гражданам России, мужчине и женщине, которые прибыли в аэропорт Жуляны с целью получения в Украине американских виз, запретили въезд на три года из-за посещения временно оккупированного Крыма.

Арина Толина
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